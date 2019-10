"Amo representar a una mujer valiente": Jessica Alba

Hace algunas semanas Jessica Alba y Gabrielle Union se convirtieron en las nuevas heroínas de acción gracias al lanzamiento de L.A.’s Finest, la nueva serie de AXN que se emite todos los miércoles a las 9:00 p.m. Así que en la pantalla chica veremos la historia de Syd Burnett (Gabrielle Union), quien se convierte en una detective de la policía de Los Ángeles y comienza a trabajar junto a Nancy McKenna (Jessica Alba). Ambas tendrán que enfrentarse a los criminales más peligrosos de aquella ciudad, mientras intentan tener vidas normales lejos del trabajo. Esto dijo Jessica Alba sobre la serie y su personaje.

¿Cómo llega a esta serie? ¿Luego no estaba tomando un descanso por maternidad?

Acababa de tener mi tercer bebé cuando mi agente dijo que debería leer el guion. Había rechazado mucha televisión, simplemente no estaba lista para volver a actuar, ¡pero luego lo leí y maldita sea, caí! Era realmente bueno, y para rematar, era divertido. Y es que es muy agradable ver a mujeres que patean traseros, hacen bromas, tienen una amistad y tienen antecedentes complicados. Y la cereza en el helado es que se trataban de dos mujeres que no eran las típicas policías blancas, así que sentí la serie muy fresca y moderna.

¿El hecho de que es madre también la atrajo?

Antes de empezar a trabajar en esta serie estaba en un punto de carrera en el que sentía que necesitaba un descanso. Y es que comenzar un negocio y pasar de cero niños a tres, fue realmente agotador emocional y físicamente. Así que se sintió bien poder sumergirme en este proyecto y explorar a alguien que es madrastra de una adolescente, que no lo está haciendo bien pero que tiene un buen corazón y buenas intenciones. Me gusta ver esa relación humana entre una mujer joven y una mujer mayor.

“Es muy agradable ver a mujeres que patean traseros, hacen bromas, tienen una amistad y tienen antecedentes complicados”, Jessica Alba.

¿Cómo describiría a Nancy?

Syd es soltera, es un poco pícara, hace lo que quiere y juega según sus propias reglas. En cambio, Nancy es mucho más disciplinada. Ella es una madrastra, está encargada de una familia, pero también tiene un pasado que la persigue. Y aunque Syd y Nancy son tan diferentes, se asemejan justamente en eso, en que el pasado no las suelta. Entonces, ambas tenemos estos momentos en los que realmente estamos perdidas y terminamos encontrando un vínculo de amistad y consuelo la una con la otra. Y es genial ver a dos mujeres que no necesitan un hombre para salvarlas.

Ambas son mujeres morenas en un espectáculo policial, en un momento en que la brutalidad policial hacia la comunidad afrodescendiente está en los titulares…

Este un tema de muchas discusiones. Y tuvimos que reescribir la forma en que abordamos muchas escenas. Mi madre siempre me dijo que pensara fuera de la caja, superara los límites e hiciera esto bien, porque finalmente nos estamos representando en la televisión.

Este personaje representa el feminismo, y curiosamente hay un video familiar suyo, de hace varios años, en el que dice que es feminista y quería ser actriz…

Creo que fue la primera vez que le hablé a una cámara, de VHS, y en Disneyland. Dije: 'Soy una mujer independiente, soy feminista y puedo ser lo que quiera. Y quiero ser actriz. Y bueno, aquí estoy. Mi papá es feminista y dijo, no confíes en un hombre, sé independiente, haz lo tuyo. Nunca quiero que te sientas atrapada en una relación en la que no quieres estar por razones financieras. Y a pesar de que no teníamos dinero, fue realmente importante para él asegurarse de que siempre sintiera que podía ser independiente.

