La youtuber conversó sobre su nueva música y algo de su vida personal. Lluvia de críticas a Día a Día por haber invitado a Luisa Fernanda W al programa.

La joven paisa siempre causa polémica en redes. Algunos la admiran y la siguen a todas partes, pero muchos no entienden por qué es tan famosa, y consideran que no tiene talento.

Así se pudo evidenciar en redes, donde una vez más se inició una batalla campal entre seguidores y detractores.

"Existen personas más interesantes, aptas para demostrar cómo salir adelante sin manipulación y sobre todo intelectuales que este personaje", anotó un seguidor en la cuenta de Instagram de Día a Día.

"Los personajes que allí llevan son para los diferentes gustos del televidente, así como a ti pueda que no te guste, para otras personas Luisa es un referente para salir adelante", le refutó otra persona.

Sin embargo, otro de los comentarios con más 'me gusta' fue: "ella es muy bonita y talentosa, pero no canta bien. No me gusta. Que se dedique a la presentación o a ser youtuber, pero ahí, pare de contar, no tiene talento para eso".

De esta manera, se puede sentir que en general no fue bien vista la visita de Luisa al programa.

