El humor de 'Enchufe TV' se traslada al cine con 'Dedicada a mi ex'

En 2011 llegó a YouTube un canal llamado Enchufe TV. Allí, un grupo de actores ecuatorianos se hicieron famosos por sus cápsulas, en las que recreaban divertidas situaciones cotidianas llevadas al extremo. Así, las relaciones de pareja, las malas amistades, la vida estudiantil y mucho más hicieron famoso a este canal y a sus creadores. Uno de sus líderes, Jorge Ulloa, se dedicó también a la producción audiovisual y dirección de video. Dedicada a mi ex es su primera película, en la que aparecen algunos famosos youtubers (el famoso mexicano Luisito Comunica entre ellos) y un amplio elenco colombiano que incluye nombres como Lorna Cepeda, Iván Marín y Jorge Enrique Abello.

Dedicada a mi ex es la historia de Ariel (21), que está en negación luego de haber terminado con su novia, con quien se había pintado un futuro que aún no está dispuesto a dejar ir. "En nuestro cerebro romántico todo tiempo pasado fue mejor", nos cuenta Jorge Ulloa, director de la cinta. "Es como que nuestra cabeza, en un intento de protección, borra los detalles que nos lastiman y mantiene solo lo bueno, aunque esto sea escaso. En el caso de nuestro personaje protagónico, Ariel, es por negación, ya que no acepta que su novia dejó de serlo y que ahora es su ex. Esto lo desmorona, debido a Ariel es un chico de veintiún años, con miedo al cambio, que ya se pintó todo un futuro con su novia, al que no está dispuesto a renunciar y hará hasta lo impensable por reconquistarla. Esta película lleva al extremo lo que cualquiera de nosotros podríamos hacer por despecho. Nos hemos basado en nuestra vida, siendo lo más sinceros posible, para que haya una conexión genuina con el espectador".

También, este director cuenta que en su ópera prima habrá no una, sino bastantes referencias a otras producciones. "Así como cada escena de Dedicada a mi Ex tiene una referencia específica de películas o series que nos gustan, así mismo cada escena tiene una referencia de un momento específico de nuestros amores y despechos", dice.

Una película que se debe a las redes y a YouTube

Por supuesto, uno de los grandes atractivos de la cinta será su componente de redes sociales, las mismas que llevaron a Enchufe TV a ser un canal famoso en Ecuador, Colombia y México, entre otros. Para Ulloa, las redes le han permitido obtener información y referentes, pero también habla de un fenómeno más reciente, el meme. "Los usuarios han creado un nuevo lenguaje popularsísimo, el famoso “meme”, donde agarran material preexistente, como escenas e imágenes de películas, y le dan una reinterpretación cotidiana. Es una generación donde el espectador no solo es testigo de una obra, sino que se apropia de ella y le da una nueva voz, que al mismo tiempo servirá de referente para una obra futura. Es un ciclo interesante".

Enchufe TV fue la puerta de entrada de este grupo de actores a un mundo más grande que el canal que habían creado, que hoy en día tiene más de 21 millones de suscriptores. "Tenemos la oportunidad de mostrarnos al fin en la pantalla grande", comenta Ulloa, que juntó a algunos de los influenciadores más populares de esta época en una misma producción. "Si bien no todos los youtubers de la película tienen experiencia actoral previa, son personas que se sienten muy cómodas con una cámara al frente y cuyo carisma es gigante como para agregarle un gran valor a la película", finaliza este director, quien termina agregando que esta película es el resultado de ocho años de trabajo con sus compañeros de Enchufe TV, y espera poder demostrar todo lo aprendido allí.

