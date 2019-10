Ya puede empezar a votar por su favorito. 'Rock and Roll Hall of Fame' dio a conocer a sus nominados para 2020.

Ya se dio a conocer la lista de nominaciones para el Rock and Roll Hall of Fame 2020, con nombres como Depeche Mode, Soundgarden, Kraftwerk, Motörhead, Whitney Houston, Judas Priest, T. Rex, Dave Matthews Band y MC5, entre otros.

Introducing your #RockHall2020 Nominees 🎉

Your voice, your vote: Let us know who you think deserves to be a #RockHall2020 Inductee. Join our @KlipschAudio Fan Vote and vote now on @Google: https://t.co/KyAG5RECrk pic.twitter.com/cfMd43zNRo

— Rock Hall (@rockhall) October 15, 2019