La actriz Endry Cardeño reveló sin querer el motivo por el que no está en la pantalla. Laisa, de Los Reyes, dice que se olvidaron de ella en la televisión.

Endry Cardeño es un hito en la pantalla chica. Cuando grabó Los Reyes, novela de RCN que actualmente se retransmite en el canal, inició una conversación sobre inclusión y representación trans en la televisión nacional.

Sin embargo, una vez se terminaron las grabaciones fue poco lo que se supo de Cardeño en la pantalla.

Continuó trabajando en tablas, con el famoso show de A 2.50 la Cuba Libre. Pero no se le volvió a ver en la televisión.

En su cuenta de Instagram, Cardeño le contestó a quien le preguntó por su ausencia en la T.V. "No me alejé, me alejaron".

Y luego, en una contrapregunta relacionada, comentó: "no me han necesitado".

Laisa, de Los Reyes, dice que se olvidaron de ella en la televisión

En la misma dinámica contestó que Los Reyes había sido una gran experiencia para ella, pues había tenido mucho protagonismo.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar