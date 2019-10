Amparo Grisales se emberracó en medio de entrevista con famosa revista

View this post on Instagram

Hay un personaje que todos conocen en Colombia y que cada comentario que hace en televisión nacional se vuelve inmediatamente tendencia en internet: Amparo Grisales. La actriz, excantante y jurado del famoso programa Yo Me Llamo se le midió a conocer un poco de la movida actual en la música independiente nacional. En un vaso metimos nombres de 15 solistas y agrupaciones independientes que tenemos en el radar de Shock. La dinámica consistía en que ella escogía un papel, leía el nombre artístico del proyecto, trataba de adivinar qué tipo de música hacían y, por último, los escuchaba y daba su veredicto. Amparo no escogió todas las bandas, al final solo agarró nueve papelitos y escuchó la música más reciente de Ha$lopablito, Quemarlo todo por error, Apolo 7, Aguas Ardientes, Pio Perilla, Espektra de la Rima, Gavilla Changoreta, Elsa y Elmar y, por último, Los Maricas. Al parecer ninguno de los artistas logró conquistar el oído de Amparo y fue bastante ácida con los comentarios que tuvo para estos proyectos musicales y sus canciones. #LaMúsicaNosUne #YoMeLlamo #AmparoGrisales