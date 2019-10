Amparo Grisales le dedicó sentidas palabras a su madre fallecida y varios famosos se solidarizaron

View this post on Instagram

Mami hermosa, reina de mi corazón!💞 Tres años ya sin mi mejor amiga, mi confidente ,mi inspiración,mi alegría!!! Cuando estoy triste,abrazo mi ❣corazón porque sé que siempre estás ahí diciéndome:”no estés triste mi tesorito que la vida solo te da cosas lindas”,pero lo más lindo que me ha dado eres tú y no sabes cómo te extraño cada día!!!❣️ Siempre siento tu LUZ y cómo me susurras tu dulzura cuando te cuento cosas!!! Sé que siempre te acompaña tu mejor amiga la Virgen !🙏 Por favor mami dale un beso enorme a mi hermano y a mi papá si los ves.💕💕💜 Aquí seguimos muy unidos y cuidándonos los unos a los otros!!! Tus hijas, nietos y nietas te amamos y siempre nos iluminas con tu resplandor 💫💫💫💫lleno de tus amorosas bendiciones!!! 💜💜💜🙏🙏💞💞💞❤️❤️❤️❤️❤️ERES NUESTRO ÁNGEL!!! @patgrisales @gabycorreag @ggrisales #omayra #luzmarina #carlosfernando #NataliaFelipeMateo 💕💕💕💕💕