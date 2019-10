¡No aguantaron! Televidentes lloraron con nostálgico capítulo de MasterChef

El reality que inició hace algunas semanas sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, los televidentes lloraron con nostálgico capítulo de MasterChef. Así lo hicieron saber a través de sus redes sociales, específicamente en sus cuentas de Twitter.

Después de la eliminación de Maru Yamayusa, llegó un nuevo reto para las celebridades. En esta ocasión fue el momento de la caja misteriosa, que tantos problemas le ha traído a los participantes. Sin embargo, en esta ocasión fue diferente.

Cuando levantaron la caja, se encontraron con un espejo. Según explicaron los jurados, "tenían que ir bien adentro y recordar de dónde vienen, sus experiencias, todo lo que han hecho en sus vidas y así presenten un plato que relate quiénes son cada uno de ustedes y nos permitan conocerlos a través de la comida".

Como era de esperarse, las lágrimas no hicieron falta. Más de un participante rompió en llanto mientras recordaba. Y es que todos querían plasmar algo que los representara o muy significativo. De hecho, varios hablaron de homenajear a sus abuelos, padres, hermanos y hasta ciudades de origen.

#MasterChefCelebrity la idea era que me hicieran dar hambre, no que me pusieran a llorar pic.twitter.com/aStyzFRjfa

— David Ospina (@davidospisierra) October 15, 2019