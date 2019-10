Luego de que ya no aparecieran más fotos de Diva junto a su novio en redes comenzaron los rumores. Ex de Diva Jessurum habló tras rompimiento con la presentadora.

Diva Jessurum terminó con su novio y reveló la insólita razón. Por esta razón habló con Adolfo Sanjuanello, a quien le dijo toda la verdad.

Según su versión, lo que pasó es que él le terminó a ella.

Entró a un reality a escondidas, pero el programa era para encontrar pareja, y al quedar elegido decidió terminarle a la presentadora.

"A Capa le gustaba más un reality que la familia que habíamos conformado (…) Yo no voy a salir a los medios de comunicación a decir vengan y les cuento. Pero al que me pregunta sí le digo porque yo ya me aburrí de ser la mala del paseo… El uno me roba, el otro me golpea, y yo soy la mala del paseo. ¿Ahora este que irá a decir?", comentó.

Ahora el modelo escribió un mensaje y lo publicó en sus historias de Instagram.

Allí varios seguidores lo interpretaron como una indirecta para Diva.

Tanto Caparroso como Diva han publicado mensajes en sus redes que han sido calificados como indirectas para el otro.

