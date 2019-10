¿Participantes y productores de 'MasterChef Celebrity' no soportan a famosa por prepotente?

View this post on Instagram

La vida es lo que se nos pasa mientras andamos pendientes haciendo otros planes! John Lennon. . 🔻Modelo: @saracorrales. 🔻Fotógrafo: @wil_foto. 🔻Makeup: @seanderbees_. 🔻Styling: @enricobompani. 🔻Asistente de producción: @mellamanalvaro. . . #model #actress #saracorrales #photo #photographer #style #stylist #moda #mexico #glam #classy #beautiful #trend #trendy #black #photoshoot #mexico