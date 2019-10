El hijo no reconocido de José José duda de los exámenes de ADN con su ‘padre’

El joven cantante colombiano Brian Fanier Álvarez Rojas asegura ser hijo de José José “El Príncipe de la Canción”, fallecido recientemente. Álvarez argumenta que su madre y el cantante tuvieron una relación en uno de sus viajes a Colombia. El hijo no reconocido de José José duda de los exámenes de ADN.

La noticia se hizo pública en el año 2011 cuando el joven lo contó ante las cámaras del programa “Yo me llamo”. Allí salió como ganador.

Una vez reunidos los dos artistas su parecido físico y el tono de sus voces permitían asumir que efectivamente podría existir el parentesco padre e hijo entre los dos.

De este modo el joven viajó a México donde le tomaron las muestras de saliva. Pero, los resultados nunca llegaron a sus manos, sin embargo, su presunto padre abrió ceremoniosamente ante las cámaras un sobre. Allí se veían los resultados que excluían esa filiación.

“Yo me regreso a Colombia, esperaba una semana la prueba, no sale nada. Dos semanas, sin saber nada, tres semanas no pasa nada, cuatro semanas. Cuando yo veo un día en las noticias, en los titulares de la prensa de México, ‘negativa la prueba con el hijo de José José, el hijo no era al fin’. Cómo así?”, concluyó perplejo el joven cantante después de relatar el ambiente lleno de cámaras en el que se tomaron las muestras, según El Imparcial.

No hubo claridad en todo lo que se hizo. No vamos a culpar o a señalar a nadie. Pero sí debo mostrar un desacuerdo con la prueba y sostenerme en mi historia”, declaró Álvarez Rojas de acuerdo con La FM.

Estas afirmaciones mantienen en vilo la incertidumbre al respecto. De todas maneras, para el exitoso intérprete colombiano de José José solo hay una versión. Es por eso, que lo sigue considerando como su progenitor.