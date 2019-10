Mónica Rodríguez compartió un mensaje para las mujeres que destruyen a otras por su apariencia

View this post on Instagram

Cada mujer es un mundo… La gracia es que somos todas diferentes… qué importa nuestra apariencia? No es más importante lo que tenemos en el corazón? Qué nos importa cómo se visten? Si es acorde o no con la edad, si la falda es muy corta o muy larga, que no tiene cuerpo para usar esto o aquello! Que tiene nalga o que no tiene, que los senos están levantados o caídos … qué importa… Que cada quien se ponga lo que quiera si se siente bien, que cada quien se mire al espejo y esté a gusto consigo misma sin importar los demás! Seamos solidarias, menos criticonas y más amorosas! Que reconozcamos la belleza en cada quien, tal cual somos, una creación de Dios ❤️🥰