Norah Jones presenta nueva canción junto a Mavis Staples

La cantante y compositora Norah Jones continua presentando una serie de singles en dueto, y en esta ocasión lanza I’ll Be Gone junto a la legendaria cantante norteamericana Mavis Staples.

“La primera vez que conocí a Mavis me tomó de la mano y cantamos juntas como tributo a Paul McCartney”, recordó Jones. “Ella es un faro de amor y luz. Siempre es un honor, un placer y un sueño hecho realidad cantar con ella. Espero que podamos hacer más de eso”.

Norah Jones también colaboró recientemente con el trío de country alternativo Puss N Boots, presentando una versión de The Grass is Blue de Dolly Parton.

La canción fue el primer lanzamiento del grupo en cinco años, y está disponible en todas las plataformas digitales.

"La primera vez que escuché la canción de Dolly Parton The Grass is Blue me mató, dijo Jones. "Probablemente fue la canción más hermosa que he escuchado. Siempre me han encantado las armonías en la versión de Dolly, son increíblemente hermosas".

Norah se presentará en Colombia el próximo 2 de diciembre en el Movistar Arena.

