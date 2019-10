¡'Steven Universe' ya tiene su propia película!

En 2013 fue emitido el primer capítulo de Steven Universe por Cartoon Network. Y desde ese momento, se volvió en una de las series consentidas por grandes y pequeños, quienes conocen a la perfección la vida de Steven y todo lo que ha pasado con este niño durante todos estos años. Por eso, nunca fue sorpresa que millones de personas alrededor del mundo tomaran con completa emoción la noticia de la primera película de este personaje que ya fue estrenada hace pocos días.

La historia comienza tres años después de los sucesos de Batalla del corazón y la mente y Steven cree que su tiempo como defensor de la tierra ha terminado. Sin embargo, todo cambiará cuando una nueva amenaza llegue a Ciudad Playa.

“Siempre pensé que con Steven podríamos llegar a este punto, es decir, poder llevarlo al nivel cinematográfico. Y sin duda, me gustó mucho meterme en el mundo de las películas y poder experimentar, junto a mi serie, todo lo que nos ofrece el mundo del séptimo arte”, le contó Rebecca Sugar, creadora de Steven Universe a Publimetro.

Varios son los artistas que prestaron sus voces para esta película, y entre ellos se destacan, Chance The Rapper, Estelle, Patti LuPone, Uzo Aduba, Gallant y Aimee Mann. Y muchos de ellos son músicos, haciendo de esta, una cinta con varios toques de musical, uno de los aspectos favoritos de Rebecca. “Amo los musicales, con todo mi corazón, entonces, ya se imaginarán lo que significó para mí que Steven Universe tuviera tantos momentos musicales. Jamás había tenido tan cerca un proyecto en el que la música trabajara muy a la par con la trama y los personajes, fue algo que no había visto antes”.

Adicional a esto, otro detalle que llama la atención de la cinta es un narrador que aparece al comienzo y que les hace a los espectadores un resumen de todos los hechos anteriores a la película.

“Creo que después de haber sido parte de esta cinta no sabría con exactitud si prefiero las series o las películas. En realidad creo que amo ambos caminos porque me han abierto los ojos sobre diferentes cualidades y defectos de mi trabajo. Amo las series porque disfruto mucho el ir creando la trama poco a poco e ir construyendo los capítulos paso a paso. Pero también amé el cine porque me enseñó nuevas herramientas de trabajo que no había conocido antes. Así que en este punto del camino podría dedicarme tanto al cine como a la televisión”.

Steven con un aspecto más maduro

Si tal vez, usted es de esas personas que jamás se ha conectado con la historia, le hacemos un resumen para que la película no lo tome por sorpresa.

La historia, que ya completa cinco temporadas, comienza con un pequeño Steven quien deben empezar a comprender y controlar los poderes de su gema de cuarzo, heredados de su fallecida madre. Así que, mientras intenta aprender a controlar sus poderes, también busca salvar a la humanidad. Ahora, en la cinta, Steven ya es todo un adolescente, de 16 años, con un aspecto más maduro. Sin duda, ya está llegando a la ansiada adultez.

“Otro de mis grandes sueños era que Steven dejara de ser un niño y se convirtiera en un adulto con un increíble nivel de madurez, y todo eso siento que lo logré con el Steven que se encontrarán en la cinta”, concluyó Rebecca.

