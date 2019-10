El jurado dijo unas palabras que dieron de qué hablar. Comentario de Jessi Uribe en Yo me llamo fue tildado de homofóbico en redes.

Mucha molestia generaron las palabras de Jessi Uribe cuando se refirió a la mirada de otro hombre en el programa.

Para aclarar que no era homosexual, comentario que además no hacía falta, dijo: "Y ojo, que no soy loca".

Al referirse a los gays como 'locas' despertó la ira de más de uno. Teniendo en cuenta que el programa es uno de los que más rating tiene en la televisión nacional, a muchos les resultó inconcebible que se permitan estos comentarios.

Tal como anotó un tuitero, el uso de ciertas palabras peyorativas es aprobarlas, especialmente cuando lo hace una figura pública.

Estos fueron algunos de los mensajes que los televidentes le hicieron llegar a la cuenta oficial de Yo me llamo.

#YoMeLlamo es el programa con más reaiting histórico que reúne frente al TV a toda la familia en Colombia, por ello, tal agravio debe ser objeto de censura, más aún cuando Amparo Grisales asintió en tal improperio. @NoticiasCaracol @YomeLlamo debe rechazar todo msj homofóbico. — Omar A. Orozco Jiménez👨🏽‍⚖⚖🌈🌎 (@OrozcoAbogado) October 9, 2019

"Y ojo, que no soy loca", dice @jessiuribe3 cuando va a referirse a la mirada de otro hombre. Su comentario, además de homofóbico, demuestra la fragilidad de su masculinidad. @YomeLlamo #YoMeLlamo Uds, amiguitos heterosexuales, ¿qué tan frágil tienen su masculinidad? — Monicongo🏳️‍🌈🌳 (@Monicongo_) October 9, 2019

#YoMeLlamo Jessi Uribe @jessiuribe3 dice: “no soy loca”. resulta que ademas es Homofóbico. @ANTVColombia Ojo @Canal_Caracol decir eso en tv aprueba y refuerza el uso de de palabras peyorativas, mas aun con su horario y rating. @CesarEscola @ColombiaDiversa @ColombiaLGBT pic.twitter.com/bWmffyh5XE — Juan Celis (@Juankcelis) October 9, 2019

La cagó Jessi Uribe con ese comentario homofóbico. En estos días de inclusión y respeto por los demás lo q dijo sonó muy cavernícola.

Como artista es muy regular y se ve que como persona le falta educación (por eso no entiende el inglés)#YoMeLlamo — William Wilson (@rodolfomendezc) October 9, 2019

"Y ojo, que no soy loca", dice Jessi Uribe cuando va a referirse a la mirada de otro hombre. Su comentario, además de homofóbico, demuestra la fragilidad de su masculinidad. #YoMeLlamo — William Moreno Hernández (@williammoher) October 9, 2019

Jessi Uribe Te Pasaste Con Ese Comentario Tan Homofóbico, Como Así Que "No Soy Loca" Te Pasaste 😡😡😡😡😡😡😡😡 #YoMeLlamo @YomeLlamo — Andres Londoño (@_andreslondo) October 9, 2019

Él, por el momento, no se ha referido al comentario. Sin embargo, más de uno se lo echó en cara en Twitter, y de paso le reclamaron al programa por permitir este tipo de mensajes.

¿Se disculpará el cantante?

