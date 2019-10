Digitalism: "Queríamos hacer algo nuevo, acorde con la época que vivimos"

Digitalism está compuesto por los músicos Jens 'Jence' Moelle y por Ismail "'Isi' Tüfekçi, que desde 2004 se juntaron para hacer una electrónica que los críticos han intentado catalogar de muchas maneras. Sin embargo, para el público simplemente es una música que lleva en su ADN la libertad de sus creadores, que han buscado desligarse de las grandes disqueras y compartir sus propios sencillos en su página web, donde invitan a "unirse al futuro". Esto fue lo que nos contaron.

¡Van a volver! ¿Cómo se sienten?

Estamos muy contentos. La última vez que fuimos fue en 2015, y siempre que vamos la pasamos bien. Era más que hora de volver. Debería ser divertido, va a ser un evento muy bueno, con varias bandas tocando. Hemos estado en Medellín y en Bogotá. El último set en vivo fue en 2013, así que ya pasaron seis años. Estamos muy contentos y emocionados.

Algo curioso de Digitalism es que la gente parece no ponerse de acuerdo entre describirlos como banda o como DJ's, ¿cómo se describen ustedes?

Hacemos música y la tocamos. A veces es a través de un DJ set, pero como llevamos 15 años tocando en vivo de alguna forma nos convertimos en una banda conformada por dos tipos. Somos electrónicos, y no usamos otros instrumentos. No ves guitarras en el escenario, solo nuestros equipos electrónicos. Pero tenemos un pie en cada mundo, porque empezamos como DJ's, y luego comenzamos a producir, así que fue algo que se desarrolló de manera muy natural. Pero sí, hacemos música, mezclamos, es algo muy fluido, en realidad.

Hablando de máquinas, este es un campo que ha avanzado mucho tecnológicamente, ¿cómo ha cambiado su producción a raíz de eso?

Todavía es igual, por supuesto hay ajustes en cuanto a las maneras como producimos, por supuesto. Ahora hay equipos mucho más pequeños que ahora te caben en el bolsillo. Puedes hacer cosas muy chéveres, puedes combinar lo nuevo con lo viejo con la ayuda de un plug-in. Cuando tocas en vivo es muy favorable que las máquinas ahora sean más livianas, por ejemplo, hay sintetizadores que pesan casi 20 kilos, pero si compras los nuevos solo pesan cinco. Tenemos que cargar todo con nosotros, así que cuando los equipos son livianos podemos llevar muchos más (risas). Sin embargo, en el estudio a veces usamos las mismas cosas de siempre, las que llevamos usando por muchos años. Nos gustan las cosas básicas, así que no tiene que ser algo muy lujoso, pero podemos darle una oportunidad a las cosas que tengan sonidos interesantes.

Y es curioso que muchos, por ejemplo, celebran el 909 Day y siguen haciendo música con estos clásicos, a pesar de toda la tecnología disponible hoy en día…

Sí, todos reconocen ese sonido porque el sintetizador 909 o el drum machine 808 es muy particular. Las máquinas nuevas intentan copiarlo. Es bonito que estas máquinas sean tan viejas como nosotros, que nacimos en los 80. Es lindo que todavía tengan ese poder. A la gente le gusta ser geek con sus máquinas, cuidarlas, repararlas, mantenerlas. Eso algo muy placentero, no sé (risas).

En su página publicaron varias canciones nuevas, pero no hicieron un álbum, ¿por qué?

¡Porque algunas cosas cambiaron por acá! Creamos nuestro propio sello. Elegimos esto porque queríamos hacer algo nuevo, probar algo diferente acorde con la época que vivimos. Los discos aún son importantes, pero todo va muy rápido. Cuando sale un álbum, al mes ya las personas quieren música nueva. Y es increíble, porque el artista se demora cinco, seis meses grabando, para que su trabajo sea olvidado tan rápido. Elegimos hacerlo de esta manera porque queremos probar algo nuevo. En los 60 también lo hacían, publicaban solo sencillos, y el álbum era lo de menos. Ahorita estamos de nuevo en ese momento, y es triste. Los álbumes te enorgullecen, son tu bebé, lo ves crecer, pero como todo va tan rápido no ves ese crecimiento. Solo dices, ok, ¡siguiente! Aun así, puedo decirte que pronto haremos uno, y vamos a sorprenderlos, eso es seguro.

En mucha de su música nueva encontramos guiños a las canciones viejas, ¿es intencional?

Musicalmente, no pensamos en conectar lo nuevo con las canciones de hace 20 años. Es solo que queremos que todo lo que hagamos de verdad suene a Digitalism. Pueden haber muchos sonidos, pero la idea es que al final la gente sepa que es nuestro. Para nosotros, especialmente hoy en día, no importa cuándo hayas publicado una canción. Muchas personas no nos conocen, así que incluso lo viejo es nuevo para ellos. Así funciona hoy en día, y la realidad es que muchos ni siquiera habían nacido cuando empezamos a hacer giras. A veces pasa que esos nuevos fans escuchan lo nuevo y dicen, 'ok, esto es cool', pero luego escuchan lo viejo y dicen 'wow, ahora entiendo'. La gente viene y va, y este fenómeno es muy interesante para nosotros.

Su música ha sido descrita como feliz, o animada. ¿Se identifican con estos adjetivos?

Depende, pero estas dos palabras que dices sí, por supuesto. Esta es nuestra manera de decir las cosas. Si a simple vista es música animada, probablemente ese fue nuestro sentir al grabarla. Es un reflejo, nuestra manera de decir las cosas incluso sin letra. Muchas veces somos muy visuales, así que siempre tratamos de guardar los momentos en nuestra cabeza, y los llevamos al estudio para tratar de recrearlos. Sucede con frecuencia que recordamos cosas felices y tratamos de revivirlas, así es como trabajamos. Queremos transmitir lo que sentimos cuando estábamos en estudio.

Hoy en día muchos artistas ahora hacen películas y documentales, ¿han pensado en irse por ese lado?

No deberíamos olvidar que nuestro foco es la música, que además es el centro de todo. La música se combina con todo, es el puente de todo. Pensamos en instalaciones de arte, a veces, pero nuestro próximo álbum, por ejemplo, lo hemos pensado como un archivo JPEG. Hemos trabajado con artistas, y siempre habrá combinaciones de nuestra música con otros campos. Como banda sí creemos que nuestra música se puede complementar, pero también nos gusta dejar espacio para la imaginación.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar