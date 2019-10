"En 'Riverdale' tiene que haber drama, porque eso atrae al público": Cole Sprouse

Mañana a la medianoche comenzará la cuarta temporada de la serie en Warner Channel. Cole habla sobre los nuevos episodios y los cambios que tendrá su personaje.

¿Dónde comienza la historia en la cuarta temporada?

Arranca con el primer día de clases del último año de secundaria para la pandilla. Los personajes acaban de regresar de unas tranquilas vacaciones de verano.

En esta temporada Jughead va a un nuevo colegio. ¿Cómo lo describiría?

Lo han descrito como muy del estilo de Gossip Girl, con chicos ricos y él es todo lo contrario, así que Jughead va a estar en el medio de toda esa gente alta, linda y pretenciosa, intentando no perder su esencia.

¿Se hace amigo de alguien en el nuevo colegio?

Todavía no lo sé. Aún no he explorado ese tema en profundidad. Creo que hay un personaje con el que se podría llevarse bien, pero los demás son súper pretenciosos. Ustedes se darán cuenta en un futuro.

¿En la cuarta temporada Jughead ya no es el líder de las ‘Serpientes’?

Al final de la temporada anterior filmamos una escena que finalmente no salió al aire, en la cual Jughead entregaba el control de las ‘Serpientes’ a Toni Topaz (encarnada por Vanessa Morgan), pero entiendo que los guionistas quieren seguir un poco más con esa parte del relato. Creo que quieren jugar un poco más con eso. Tengo la sensación de que en esta temporada, Jughead se parece mucho al que era en la primera temporada, es decir, un personaje perceptivo, el escritor que mira todo desde afuera, y no tanto el líder de la banda.

“Creo que este año las historias relacionadas con el colegio van a ser geniales”, Cole Sprouse

¿Ese argumento no lo alejará de los otros protagonistas de la historia?

Bueno, no trabajé con KJ (Archie Andrews) en tres temporadas, así que está todo bien. Y en general no creo que el argumento me aleje de ellos, por así decirlo. Creo que por la forma en que lo escriben, yo podría estar con ellos en todas las escenas. Simplemente, el colegio sirve como escenario para el misterio de esta temporada. No creo que Jughead vaya a estar lejos de Betty (Lili Reinhart) o Archie.

¿Eso significa que veremos algunos buenos momentos de “Bughead”?

Eso creo. Y eso espero. Por la forma en que el programa los presenta en este momento, parece que les está yendo bien juntos, pero no me sorprendería si la ausencia de él generara cierta tensión en la pareja. En Riverdale tiene que haber drama, porque eso atrae al público. Pero, por lo menos al comienzo de la temporada, Betty y Jughead forman una pareja muy sólida. Además, creo que muchas de las relaciones de esta temporada giran alrededor de la unidad de los cuatro protagonistas principales, antes de su inevitable partida hacia distintas etapas de su vida, cuando terminen el colegio y vayan a la universidad. Así que esta temporada estarán muy unidos, o bueno, eso parece.

En un flashforward se quema el icónico gorro de Jughead. ¿Va a extrañarlo?

Claro, porque es la forma perfecta de meterse en el personaje. Pero debe haber pasado algo grave si Jughead hace eso. ¿O tal vez solo se cansó de los piojos?

