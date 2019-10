¡Y ella quería mantenerlo en privado! ¡Lloró de la rabia! Presentadora de RCN habla de revista que se aprovechó de su divorcio para vender.

Se trata de Violeta Bergonzi, quien en la actualidad es una de las caras de La Movida de RCN.

Como ya lo ha hablado en el programa, hace cerca de un año dijo no más a su matrimonio con Juan David Bravo.

Y aunque ahora puede hablarlo con toda la tranquilidad del caso, lo cierto es que un momento se convirtió en una tortura, y todo por cuenta de una nota publicada por la revista TVyNovelas que ya no existe en nuestro país.

En el programa que presenta contó lo siguiente durante el fin de semana: “En la revista TVyNovelas, que en paz descanse, por más que me insistieron, no quise hablar de mi separación. A pesar de eso, publicaron en la portada que yo me había separado y que yo había hablado a dicho medio de comunicación, cosa que primero era falsa, porque yo nunca hablé con ellos, y segundo, sí me hizo llorar de la rabia, porque lo último que yo quería era que se hablara de ese proceso”.

Y agregó: “Me dio mucha ira, porque quería guardarlo dentro de la intimidad de mi vida”.

No obstante, afirmó que el dolor ya pasó y que ya superó ese momento incómodo.

¡Lloró de la rabia! Presentadora de RCN habla de revista que se aprovechó de su divorcio para vender

