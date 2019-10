La presentadora compartió unas palabras con las que muchos le dieron la razón. Sentido mensaje de Mónica Rodríguez conmueve a sus seguidores, ¿se refiere al desempleo?

Desde hace varios meses la presentadora salió de Día a Día.

Luego de esto, no se volvió a saber de ella en la pantalla chica. Sin embargo, ella sí ha continuado trabajando con causas que le interesan. De hecho, esta es la razón por la que viaja con cierta frecuencia.

Sin embargo no ha regresado a la televisión, y muchos la aclaman.

Justamente, un mensaje reciente dio a entender que tal vez ella misma extraña sus épocas en la televisión.

"Sí… a veces me faltan fuerzas, a veces me canso, a veces lloro… Soy fuerte, ¡pero no soy de piedra! Me angustio, me preocupo, y veo una nube gris sobre mi cabeza", escribió.

Aun así, la nota cierra en un tono más alegre. "Lo que jamás hago es perder la fe, eso me mantiene en pie", agrega.

Luego de leer esto, muchos la apoyan y le dan la razón. Pero no faltan los que le siguen diciendo que hace falta en las mañanas de Caracol.

