¿Otra razón de su separación? Jessi Uribe habla con rabia de los "amiguitos" molestos de su exesposa.

Sin duda, la separación del cantante colombiano ha dado de qué hablar en los últimos meses.

Mucho se ha especulado respecto al divorcio, y hasta se ha llegado a pensar que una infidelidad con Paola Jara fue el detonante.

No obstante, poco a poco se siguen conociendo detalles de este adiós.

Fue el mismo Jessi, quien en entrevista con la revista Vea, habló de ciertos amigos de su ex, que no le gustan, para nada.

Jessi Uribe habla con rabia de los "amiguitos" molestos de su exesposa

Y es que, de acuerdo con Jessi, han llenado de malos comentarios a Sandra en medio de la separación:

“Cuando una pareja tiene crisis, uno debe estar en la mitad apoyando al uno y al otro, porque si llego a volver con mi esposa, lo primero que voy a hacer es, a toda esa gente, amiguitos de ella que han hablado de mí, esas personas que no sirven en la vida de ella ni en la mía, las voy a alejar, así sean familiares míos”.

Y agregó: “No estoy diciendo que me apoyen a mí, obvio no, pero no juzguen. Estén con la otra persona, apóyenla, acompáñenla en el dolor, pero no le armen más rabia ni cosas así para ponerla en contra mío. Eso sí me duele y me da rabia”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar