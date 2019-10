Jéssica Cediel publicó fotos y le dijeron hasta "marihuanera"; ella se defiende

View this post on Instagram

Cuando me piden una cara sexy pa la foto …😁🤣🤨🤮🧟‍♀️ ➡️⏩ recuerda que todo en esta vida depende del cristal con el que mires las cosas… 🤗❤️ besos mis amores💋😍 ( 1. la foto fue subida con todo el amor del mundo, aún sin importar mi cara de cansancio por las jornadas laborales. Y mis caras de chiste 😝 😊💪 2. No estás viendo mal, si se me mancho la carita.☺️🤷🏻‍♀️ 3. Tengo los ojos rojos por el cansancio y la falta de sueño. No porque fume algo …. o porque este borracha. 🤦🏻‍♀️ 4. No tengo porque explicar nada… pero en este caso me nació hacerlo🙋🏻‍♀️ 5. Lo más importante: Me AMO tal cual y no me da pena mostrarme tal cual soy. Con producción o sin producción. Eso no me hace mas ni menos🤷🏻‍♀️ Yo me siento feliz y me gusta lo que veo cuando me paro frente al espejo😍🙏🏻❤️ Y a ti… que estás juzgando te pasa igual ? Te gustas ? Espero que si! 💯😌 Besos: att La Administración 😛