(Video) Le salió imitadora a Amparo Grisales en 'Yo me llamo' y la diva se emberracó

Un concursante se molestó porque no los jurados no lo pasaron, y como "plan b" decidió imitar a la jurado. Le salió imitadora a Amparo Grisales en Yo me llamo y la diva se emberracó.

Pero, evidentemente "el tiro le salió por la culata" y lo único que causó fue más malestar en el jurado.

En la imitación, el concursante trans descubrió sus pechos y comenzó a hacer gestos con sus labios.

Le salió imitadora a Amparo Grisales en Yo me llamo y la diva se emberracó

-"Bueno, ya, calmate", le dijo la diva de Colombia al ver esta imitación.

-"Yo cuando me meto en el papel de Amparo Grisales, mi amor, me emberraca que me interrumpan".

– "Yo no hablo así y esa palabra yo no la uso para nada", de dijo Amparo.

Al final, Grisales envió al personaje para su casa y a este, al salir, se le vio la cola postiza que llevaba puesta, lo cual hizo más cómico el momento.

Aquí el video:

Aquí parte de la ptesentación:

Yo me llamo es de lunes a viernes, a las 8 de la noche, por el Canal Caracol.

