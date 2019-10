¡Noble gesto! Santiago Rodríguez celebró su cumpleaños con las enfermeras que trataron su quimioterapia

View this post on Instagram

Del carajo el cumple que pasé en familia! Y todavía me pregunto hay personas que no gozan de las pequeñas alegrías, porque esperan la gran felicidad. Olvídense, esa vaina no existe. Esta vida es una colcha de retazos de buenos momentos si así lo queremos. Existe el ya, el ahora, y que siga la celebración de la vida ❤️✨