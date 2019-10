El comentario fue borrado horas más tarde. "Una zo… logró destruirnos": Mensaje de la exesposa de Jessi Uribe, que dicen, era para Paola Jara.

Hace algunos días se estrenó en Caracol una nueva temporada de Yo me llamo.

Y su nuevo jurado es nadie más, ni nadie menos que Jessi Uribe.

Por esa razón su reciente separación ha dado de qué hablar más que nunca.

Esta historia comenzó en junio de este año cuando Sandra Barrios, su ex, publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que dejó claro que su relación se estaba acabando por una infidelidad.

Un mensaje que se ha vuelto viral de nuevo, ya que para muchos, es un mensaje que confirmaría que Paola Jara fue la responsable de lo sucedido.

A continuación una parte de ese mensaje que escribió y luego borró de sus redes:

"Pensé que mi hogar se encontraba blindado, pero la fama y una zorra que ustedes ya conocen, lograron destruirlo y arrebatarnos a mí y a mis bebés un hombre bueno que ya no lo es".

Lo que la esposa de Jessi Uribe borró pic.twitter.com/97ln9xRE7U — Alaniscbg (@sophiacbjh) October 3, 2019

Cabe mencionar que más tarde, cuando finalmente se confirmó la separación, Jessi afirmó que Paola no tenía nada que ver.

"Me duele que se metan a mi vida personal así tan feo, que me traten tan mal. Es un proceso que puede vivir cualquier persona. Me da tristeza que me estén mezclando con muchas personas, y más con Paola. O sea, a Paola la atacan, le dan duro porque 'tenemos algo', eso es una gran mentira. Tenemos una canción, desde el principio que llegamos empezaron con los chismes. Eso no es así".

