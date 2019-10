Manuela Gómez reaparece y muestra su nuevo cuerpo en traje de baño

View this post on Instagram

Aunque soy una mujer que rompe cualquier estereotipo de la mujer perfecta. Ps la verdad lo mas importante es que te sientas bien contigo mismo. Igual nadie es perfecto asi muchas quieran aparentar la perfección. se tenía que decir y se dijo. Asi soy sin filtros y no me importa lo que nadie diga sobre mi cuerpo. Nadie es nadie.