Regresó al reality de Caracol y les cerró la boca a los incrédulos. La dolorosa historia de matoneo detrás de 'Ana Torroja' de Yo me llamo.

Esta semana continuaron las audiciones en Yo me llamo.

Muchos de ellos han hecho reír a los participantes, mientras que otros realmente han enamorado por su talento.

Hace algunos días se presentó una Ana Torroja en Barranquilla, generando burlas tanto en los televidentes como en los jurados.

No obstante, volvió este miércoles a Pereira y dejó a todos con la boca abierta con su talento para la ópera.

Y aunque por fuera se le ve como un ser humano feliz, lo cierto es que su historia de vida no ha sido tan alegre.

"Cuando era niño fui al otorrinolaringólogo y me decía que mis pliegues vocales no se habían desarrollado, entonces tenía que tomar testosterona para tener voz de hombre y siempre me molestaban en el colegio por tener voz de marica, pero se me ha convertido en una fortaleza, porque gracias a Dios se ha convertido en algo diferente, como decía por ahí la frase: 'Ellos se ríen de mí porque soy diferente, pero yo me río de ellos porque son todos iguales"".

