"¿Y así quieren que los niños vean este programa?", comentaron. Televidentes se emberracaron porque Amparo Grisales le pidió a concursante de Yo me llamo que se quitara el pantalón.

Hace algunos días comenzó una nueva temporada del reality teniendo como jurados a Amparo Grisales, Jessi Uribe y César Escola.

Y por supuesto, el programa tenía que empezar con las famosas audiciones.

Uno de los imitadores que se presentó fue Maluma, quien dio de qué hablar por su físico, más no por su canto.

Y es que a pesar de que los tres jurados se levantaron y bailaron durante su presentación, los tres presionaron el botón rojo.

Pero su show no terminó allí. Más tarde, en medio de las críticas, Amparo le dijo lo siguiente:

“Yo quiero ver que hay debajo de esta chaqueta, quítate las gafas, quítate el pantalón, no mentiras”.

Un hecho que no les gustó a los televidentes, quienes no dudaron en afirmar que esas no eran palabras para un programa familiar.

La presentación de este Maluma podrá verla en el siguiente video:

