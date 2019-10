¡Qué belleza de mujer! Ella es Tatiana, la despampanante esposa de Hassam.

Desde hace algunos meses Hassam ha dado de qué hablar por varios temas.

Dio a conocer que padecía de cáncer, su madre murió de la misma enfermedad, más tarde su perro también falleció y ahora es participante de MasterChef Celebrity.

Muchas son las personas que lo han buscado en redes sociales, y se han encontrado con algo más que sus publicaciones habituales.

Y es que en los últimos días ha estado publicando varias fotos de su esposa, quien sin duda, es muy bella y sensual.

Se trata de Tatiana Orozco, con quien tiene dos bellas hijas.

En sus redes sociales la mujer se ha robado la atención, y es que además de su gran cuerpo, encanta por su cabellera roja y crespa.

Estas son algunas de las fotos que encontrará en sus redes sociales:

Respecto a la enfermedad de su esposa, Tatiana comentó lo siguiente hace poco:

"¡A este hombre no le queda grande ni la talla XL! (…) Hay algo que me impacta de Hassam y es que no le queda grande nada. Hassam de hambre no se muere.", dice parte de su mensaje.

