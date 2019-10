Para varios televidentes, es la más sensual de la competencia. Desnudo de Thalía de Yo me llamo se viraliza en redes sociales.

Hace algunos días comenzó una nueva temporada de Yo me llamo.

Ahora teniendo como jurados a Jessi Uribe, Amparo Grisales y César Escola.

Y por supuesto, las famosas audiciones no podían faltar.

Varios han sido los imitadores que se han dado a conocer en los últimos días, pero uno de ellos se robó toda la atención.

Se trata de Julieth Mejía, mejor conocida como Thalía, quien dejó enamorados a varios con su voz y sensualidad.

Y haciendo una investigación sobre esta mujer, la emisora La Kalle se dio cuenta que su sensualidad no solamente es como Thalía.

La página web de la emisora publicó imágenes en las que Julieth Mejía posó sin ropa para el fotógrafo Efraín Giraldo.

Desnudo de Thalía de Yo me llamo

Sobre la nueva temporada del programa, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

