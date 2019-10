Parece que no fue solo una amenaza. Demandan a Marbelle por decirle "mico asqueroso" a usuario de Twitter

Hace algunos días Chris Fary, usuario de Twitter, puso en el ojo del huracán a Marbelle.

Y es que hizo viral un mensaje racista de su parte, en el que Marbelle lo comparaba con un animal por su color de piel.

Sin embargo, parece que esta situación no quedó solamente en las redes sociales.

De acuerdo con La Negra Candela, el sujetó demandó a Marbelle.

En el día de mañana me presentaré en la Fiscalía Seccional de Pereira fundamentado en la Ley 1482 de 2011 para presentar denuncia penal contra Maureen Belky Ramírez Cardona, conocida en el ámbito artístico como Marbelle, por el presunto punible de discriminación étnico racial.

Esto dijo en su página web, Pasa el chisme:

"Un chico intérprete de hip-hop, egresado del Sena de Pereira, técnico en atención a la primera infancia, estudiante de etno – educación y desarrollo comunitario de la Universidad Tecnológica de la capital Risaraldense, quién ya instauró ante la Fiscalia General de la Nación la demanda contra ella por 'Actos de racismo, discriminación, injuria y calumnia', lo cual enredará a la presentadora un tiempito a no ser que se dé una conciliación rápida en la Fiscalía".

Sobre el tema, Marbelle dijo lo siguiente hace unos días en Lo sé todo:

“He venido siendo víctima de matoneo por parte de una persona, y desafortunadamente ayer ocurrió algo; pero antes de cualquier explicación quiero pedir una disculpa pública y oficial a cada una de las personas de color de mi país, primero a mis colegas, cantantes, deportistas y personas que han hecho honra de mi bandera en el mundo entero".

En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribio esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia @MarioRobertoP @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/nNnadS1Dxf

— Chris Fary (@christianDuvani) September 24, 2019