¿Sí tenía el suficiente talento para pasar? Televidentes están indignados con jurados de Yo me llamo por no pasar a esta imitadora.

Yo me llamo se estrenó hace algunos días teniendo a Jessi Uribe como nuevo jurado.

Él se unió a Amparo Grisales y a César Escola en la búsqueda de los mejores imitadores del país.

Este lunes continuaron las famosas audiciones, y entre los participantes estuvo una imitadora de Lady Gaga.

La mujer convenció a Amparo, pero no pudo seguir en la competencia, ya que para César y Jessi no tenía el suficiente talento.

La decisión molestó a Amparo, y de paso, a varios televidentes, quienes mostraron su indignación a través de las redes sociales.

Si se llamaba Lady Gaga #yomellamo ese jurado no sabe de artistas anglo 😭😭😭 — DANIEL PEREZ (@20DANIELTRAVIES) October 1, 2019

Puto Jessi Uribe negando a lady Gaga cuando el no sabe ni un carajo que está diciendo, TE AMO AMPARO jajajajajaaja #YoMeLlamo — Laura Ximena López Soto (@lopezsoto94) October 1, 2019

Cómo putas no se va a llamar lady gaga? Jessi no sabe si no se despecho #YoMeLlamo — Stiven Valencia (@Stivenvalenciam) October 1, 2019

Se me pareció más Lady Gaga que ese Manuel Turizo, deberían poner de jurado a gente que sepa de música, no sé digo. 🙄#YoMeLlamo — Vanesa M R. (@Vanesaaaa_02) October 1, 2019

Sobre esta nueva temporada del programa, Amparo Grisales le dijo lo siguiente a Publimetro:

"Me ha tocado tener de compañeros a muchos jurados, todo con esencias diferentes, con unos ha habido química, con otros no ha habido ninguna. Y a veces, como no han estado en toda la evolución del programa, ha sido necesario hacerles caer en cuenta que no es un programa musical, que esto es diferente porque los participantes son empíricos, los sacamos de todas partes de Colombia queriendo ser el doble exacto de su personaje favorito aunque sin mucha preparación, y la escuela de Yo me llamo es para eso, para transformarlos y hacerlos brillar".

