Inés Gaviria presenta 'Esperaré' junto a Ilona

Inés Gaviria presenta una nueva versión del clásico de Armando Manzanero, Esperaré, junto a la cantautora bogotana Ilona.

Esta nueva versión, que también fue grabada por la banda española Presuntos Implicados en la década de los 90, nos transporta a un sonido más pop que conjuga a la perfección dos de las voces más poderosas del pop colombiano.

Este sencillo hace parte de Entre canciones, el más reciente álbum de Inés que contiene 9 canciones que reviven los mejores clásicos del pop en español, ahora grabados totalmente en vivo.

“Cuando escuché por primera vez a Presuntos Implicados me convertí en fan instantánea de su trabajo. Años mas tarde sacaron su versión de Esperaré y me enamoré. Es uno de esos clásicos infaltables para cantar en parches con amigos que no podía quedarse por fuera de mi disco, por eso quise hacer esta versión. Cuando pensé en hacerla, no podía pensar en otra voz que en la de Ilona para acompañarme, ya que ambas venimos de esa generación de cantautores de canciones escritas a lápiz y papel y guitarra en mano, inspirados por bandas como esta y por el mismo Manzanero”.

