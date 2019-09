Completamente desnuda y sin retoques, Natalia Durán desafió la censura en Instagram

View this post on Instagram

Naturaleza mía, la que fuera como dentro, de amor en sus filamentos, lleva en su estructura adentro, la genética del viento. Naturaleza mía, soy como soy, soy tierra soy ríos, soy aire y sonidos, soy un cuerpo imperfecto asimilado por los juicios. Soy piel irregular manchas y formas defectuosas, soy el gusto que le doy a las mentes que me reprochan. Los ojos son perfectos, los juicios enfermedad, los ojos son perfectos por que creados por ti están. A la larga de oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo simplemente soy, de paso por esta tierra, es el camino por donde voy. No me dejes sentir Nunca que estoy separada de ti, por que esta infame mentira, ha traído a la humanidad hasta aquí. Este es el lugar donde me siento así… se los comparto con amor @playakoralia @playakoralia @playakoralia ❤️