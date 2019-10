"No podríamos estar más agradecidos con Dios por este estupendo 2019": Piso 21

Este 2019 ha sido un año muy importante y de cambios para Piso 21. A comienzos de año se conoció la noticia de que Llane no los acompañaría más, y poco tiempo después Lorduy se unió al equipo. Y aunque pudo haber sido un momento de crisis para la agrupación, por el contrario, se convirtió en la excusa perfecta para sacarla del estadio. Y sin duda, lo han hecho. Hace unas cuantas semanas la agrupación logró un sold out en el Auditorio Nacional de México, un lujo que no pueden darse todos los artistas, y para rematar, en la actualidad tienen en los listados latinos tres canciones rotando: Pa’ olvidarme de ella junto a Christian Nodal, Una vida para recordar con Myke Towers, y finalmente, Mami con Black Eyed Peas. Hablamos con ellos sobre uno de los mejores años de su carrera.

Se presentaron hace poco en el icónico Auditorio Nacional en México, vendiendo todas las entradas…

Dim: Con Piso 21 ha pasado un fenómeno bien grande allá en México porque nos han tomado como un referente de la música latina urbana ya que fuimos uno de los primeros grupos en llevar este género a otro nivel en aquel país. Obviamente allá también están pegados artistas como J Balvin y Maluma, pero a nosotros nos tienen un cariño especial porque somos de los pioneros.

Hemos viajado alrededor de tres veces por mes a México en los últimos dos años y el crecimiento que hemos tenido ha sido significativo. Primero estuvimos en un teatro que fue el Metropólitan para 2000 personas y lo llenamos, después tocamos en el Pepsi Center que fue para 3500 y lo llenamos, y un año después nos pusimos el reto de llenar el Auditorio Nacional para 10.ooo, y bueno fue emocionante saber que habíamos logrado vender todas las entradas. Además fue una presentación soñada porque tocamos con los Black Eyed Peas, Christian Nodal y Myke Towers. La conclusión de todo esto es que nos sentimos agradecidos por todo lo que nos ha dado México y la verdad es que consideramos que este país es nuestro segundo hogar.

¿Quiénes han sido esos artistas mexicanos que han inspirado la música de Piso 21?

Pablo: Todo lo que escuchábamos en la adolescencia y en la niñez era mexicano, Luis Miguel, Armando Manzanero, las rancheras de Vicente Fernández, y luego apareció toda esa época del pop con Reik, Camila, Sin Bandera. Aunque claro, también fuimos fanáticos de artistas como Caifanes y Maná cuando llegó esa ola muy fuerte del rock latino.

Profe: Y todo eso se juntó con el reguetón cuando este llegó a Medellín y el resultado fue Piso 21.

Tienen tres canciones que están muy posicionadas en los listados de radio y en los servicios de streaming: Pa’ olvidarme de ella junto a Christian Nodal, Una vida para recordar con Myke Towers, y Mami con Black Eyed Peas. Pero más allá de hablar de ellas, quiero que me digan, ¿cuál es el lugar perfecto para escucharlas?

Profe: Pa' olvidarme de ella es perfecta para escuchar en una cantina con guaro o tequila.

Pablo: Yo la siento como esas canciones que suenan cuando ya van a prender las luces en los bares y las discotecas y uno quiere tomarse el último trago.

Lorduy: El tipo que está en la tusa más brava se la puede repetir una y otra vez, y antes de decidirse a llamarla, tiene que escucharla.

Dim: Mami es de esas que uno puede escuchar cuando está de vacaciones, en la playa, pero que además, sirve para dedicarle a cualquier mujer porque la ves y te derrite por su sensualidad.

Pablo: Y Una vida para recordar es de esas que quedaría perfecta si estás en la disco, e incluso, si estás en un motel cuando quieres darle todo tu amor a una mujer.

Lorduy, ¿cómo ha sido este año acoplándose a Piso 21?

Me hacen matoneo, no me dejan dormir, me maltratan, me golpean, me equivoco y me dan cachetadas. Mentira, es todo lo contrario, desde que entré el respeto ha estado y siempre estamos muy unidos. La verdad es que ha sido muy gratificante todo lo que hemos hecho hasta hoy. Con estas tres canciones de la que estábamos hablando, el grupo, o bueno en realidad yo, he logrado llegar a otros países y la verdad es que la vida me ha cambiado desde que estoy con ellos. Ellos son mis hermanos, los quiero mucho y sé que no entré a un grupo, llegué a una nueva familia. Además, lo que siento yo es que, desde que llegué, Piso 21 ha tenido mucho más nivel musical.

Chicos, ahora bien, ¿cómo han sentido la llegada de Lorduy?

Dim: Hemos mejorado, sin duda alguna, nos dio un plus. En lo personal ganamos un hermano y un amigo, y en lo profesional es más que evidente que ha elevado nuestro nivel.

Profe: Tanto nosotros, como él, nos habíamos estado preparando para este momento, es como si la vida hubiera planeado y nos hubiera alistado para este instante de nuestras vidas. Alguien nos decía hace un tiempo que los milagros llegan, pero no como te los imaginas, y justamente eso pasó con la llegada de Lorduy. Piso 21 iba muy bien, pero con Lorduy esto se aceleró.

¿Qué va a pasar con ustedes en lo que queda del año? ¿Van a lanzar más canciones, vienen presentaciones? ¿Se acerca un villancico?

Dim: Personalmente siempre me ha dado curiosidad hacer un villancico al estilo Piso 21, aunque probablemente no será este año, pero de verdad, no estaría nada mal hacerla. Pero volviendo a la realidad, este fin de año está cargado de conciertos y lanzamientos. No se puede parar ni un segundo.

