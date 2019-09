"Son una falta de respeto", comentaron. Televidentes se emberracaron porque participantes de MasterChef le hicieron "cara de asco" a famoso plato colombiano.

MasterChef Celebrity estrenó una nueva temporada hace pocas semanas por RCN.

Y hasta el momento ha presentado dos eliminaciones.

Justamente este domingo los participantes se enfrentaron a una nueva prueba de eliminación.

Para sorpresa de muchos tuvieron que preparar mondongo con el famoso callo.

Un hecho que a más de uno no le gustó y las malas caras no se hicieron esperar.

Una de esas malas cara vino de la tenista Mariana Mesa.

Esto ofendió a los televidentes quienes se mostraron literalmente emberracados, porque algunos de ellos hicieron "cara de asco" a un plato que es tan icónico en nuestro país.

A continuación algunos comentarios de los televidentes en Twitter:

Que asquerosos esos famosos, el mondongo es delicioso, me lo respetan #MasterChefCelebrity

No me discriminen al mondongo que es delicioso bien sea en sopa o guisado.

(El mondongo cuando se está preparando huele a sabroso siempre y cuando esté bien lavado, de lo contrario el olor es algo no tan agradable). #masterchefcelebrity

— CanteroNews03 (@acante0396) September 30, 2019