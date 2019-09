La presentadora de Caracol que bajó 23 kilos luego de dar a luz. Karen Bary saltó a la fama luego de ser una de las presentadoras de Show Caracol. Por más de un año acompañó a los televidentes presentado las noticias de entretenimiento hasta que quedó embarazada.

Lejos de las cámaras, la modelo dio a luz a su hijo Pablo. Y ahora, reapareció en su Instagram mostrando su cuerpo tonificado cuerpo.

La presentadora de Caracol que bajó 23 kilos luego de dar a luz

Luego de subir 24 kilos, por el embarazo, la presentadora volvió a lucir su delgada figura.

"Detrás de una gran sonrisa por haber bajado 23 de los 24 kilos que subí en el embarazo (…) Para los que me pregunta, la lactancia no me adelgazó, me tocó cerrar la boca y entrenar duro (…)", escribió en la publicación.

Y es que según dio a conocer solamente con ejercicio y dieta logró volver a recuperar sus curvas.

El cambio ha dejado sorprendido a sus seguidoras, quien por medio de los comentarios la han aplaudido por lograr su meta.

"Eres mi ídolo", "Divina. Y yo sigo con mis 10 kg", "Eres mi esperanza, tengo 37 semanas y siento que no voy a bajar nunca. Una dura ", "Espectacular mi Karen", escribieron algunos de los internautas.

Recordemos que…

Una de las publicaciones que días después de dar a luz, Karen se mostró muy orgullosa de su cuerpo. En sus redes sociales enseñó su ombligo y la raya negra que le quedó después del embarazo.

"Soy una mujer normal que tuvo bebé, no soy cuerpo glorioso", escribió en la historia de Instagram.

