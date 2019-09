A el imitador de Eddy Rivera no le gustó que no le oprimieran el botón verde. (VIDEO) El grosero gesto de participante de Yo Me Llamo en contra de los jurados porque no lo dejaron pasar.

Esta semana el programa Yo Me Llamo del Canal Caracol, y la emisión de este viernes 27 de septiembre aunque estuvo llena de talento, también dio de qué hablar.

Todo por el grosero gesto de uno de los participantes en contra de los jurados del programa, todo porque no le oprimieron el botón verde, que le permite pasar a la siguiente ronda.

El imitador de Eddy Rivera, un taxista de 8 años de profesión, decidió manotear al jurado y abandonar el escenario dejando a Amparo Grisales, Cesar Escola y Jessi Uribe solos.

Ante el grosero gesto, el jurado Cesar Escola, quien había presionado el botón verde y defendió el talento, cambió su votación a rojo.

