Las redes no le perdonaron el modo en que se refirió a la artista. Periodista se refirió a Shakira como 'la esposa de pique' y la criticaron fuertemente.

Hace pocos días el mundo se enteró que la presentación del medio tiempo del Super Bowl, estará a cargo de las artistas Shakira Y Jlo.

De inmediato tanto fanáticos, como diferentes medios y periodistas, salieron a redes algunos a anunciarlo y otros a expresar su felicidad.

Fue precisamente el modo en que una periodista dio el anuncio, el que dejó un sin sabor en más de un seguidor de Shakira.

"#JLo y la esposa de Piqué, Shakira para el halftime show del #SuperBowl. ¡Yo amo a J Lo!", fue lo que expresó, Ana Jurka, reconocida presentadora y periodista del canal Telemundo.

De inmediato las redes estallaron y la criticaron fuertemente. Argumentaban que Shakira tiene una amplia carrera artística para que le fueran quitado méritos refiriéndose a ella de ese modo.

El problema de escribir “esposa de Piqué” no es que Shakira no deba reconocerse como mamá y esposa, es que finalmente se Shakira no está en el Superbowl porque sea la esposa de Piqué, está por sus reconocimientos en la música.

— Daniela (@danielalondonor) September 28, 2019