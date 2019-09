Jessi Uribe es portada de la revista Vea en su última edición. Allá volvió a aclarar la naturaleza de su relación con la cantante Paola Jara.

Hay que recordar que Jara fue una de las víctimas colaterales por el escándalo de separación del cantante. De hecho la acusaron de "rompehogares" y se especuló que con Uribe tendría una relación de más que amigos.

Uribe, por su parte, afirma que no volvería a exponer su vida personal en redes sociales y realmente estaba harto de los comentarios ajenos.

Y es que desde que comenzaron los rumores de su relación más que profesional y de amistad con Jara, su matrimonio no volvió a ser el mismo, ya que su esposa no tenía tranquilidad por los rumores.

Es más, ya ni podía cantar con ella por miedo a que la gente le hiciera algo.

Por esta razón, él tuvo que pedirle disculpas a ella, que también se ha visto afectada (obviamente) por todo el problema.

Ahora bien, como en toda separación, hay bandos. El cantante afirmó que muchos que decían ser sus amigos apoyaron a su ex. Él afirma que si bien es normal, la gente no conoce las dos caras de la historia.

Por otro lado, afirma que no se ha divorciado oficialmente, ni piensa hacerlo. Insiste en que necesitan un tiempo.

Esto, sobre todo lo hace por sus cuatro hijos y para no herirla a ella.

Paola Jara ya no quiere volver a cantar con Jessi Uribe por miedo.

El artista no ha querido acabar la relación definitivamente e insiste en que necesitan un tiempo, pues han sido muchos cambios en su vida en muy poco tiempo.

Así mismo, aseguró que nunca dejará solos a sus hijos y que no quiere herirla más ella.

Para él contraer matrimonio siendo tan joven no fue un problema y no se arrepiente de eso, pues de no ser así no hubiera tenido a sus cuatro hijos, que son todo un orgullo.

Por el momento dice que se dará un tiempo para dedicarse a su carrera y por supuesto, a sus hijos.

Paola Jara, por otro lado, ha mantenido un prudente silencio al respecto.

PARA MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ.