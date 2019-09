Metallica pospone sus conciertos porque su vocalista entró a rehabilitación

La banda estadounidense de metal Metallica anunció que ha pospuesto sus conciertos en Australia y Nueva Zelanda, después de que su vocalista y guitarrista, James Hetfield, debiera entrar a un programa de rehabilitación.

"Lamentamos informarles a nuestros seguidores y amigos que debemos posponer nuestra próxima gira por Australia y Nueva Zelanda", señalaron en la cuenta de Twitter de Metallica Lars Ulrich (baterista), Kirk Hammett (guitarrista) y Robert Trujillo (bajista), los otros integrantes de la agrupación nacida en 1981 en Los Ángeles y que dos años después se asentó en San Francisco.

En su mensaje a sus fans, explican que Hetfield "ha estado luchando con la adicción durante muchos años".

"Ahora -explican-, infortunadamente, tuvo que reingresar a un programa de tratamiento para trabajar nuevamente en su recuperación".

A Note from Lars, Kirk, and Rob

We are truly sorry to inform our fans and friends that we must postpone our upcoming tour of Australia and New Zealand.

