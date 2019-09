¡Billie Eilish viene a Colombia! Ocesa confirmó su concierto para 2020

La cantante estadounidense de 17 años pisará tierras colombianas muy pronto. ¡Billie Eillish viene a Colombia! Ocesa confirmó su concierto para 2020.

Billie Eilish, artista global y líder en Interscope / Darkroom Records, ha anunciado su gira mundial ¿WHERE DO WE GO? 2020, producida por Live Nation.

A partir del 8 de marzo en Miami, la gira llevará su show en vivo a escenarios como el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York el 15 de marzo y el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá el 07 de junio.

Las entradas estarán disponibles en una venta exclusiva para clientes de los Bancos Aval del 03 al 04 de octubre de 2019.

A partir de las 10 am del 4 de octubre se inicia la venta general a través de www.tuboleta.com (solo tarjetas de crédito), call center 5936300 en Bogotá, y en todos los puntos de venta Tu Boleta a nivel nacional.

Para obtener una lista completa de las fechas de la gira y la información de entradas, consulte a continuación, para obtener más información ir a: www.billieeilish.com/tour

Después del lanzamiento de su video musical oficial de All the good girls go to hell, Billie Eilish continúa dando ejemplo al asociarse con la organización sin fines de lucro REVERB para su próxima gira.

Para ayudar a crear y fomentar un ambiente ecológico tanto en el backstage como para sus fanáticos, Billie Eilish permitirá que los fanáticos traigan sus botellas de agua reusables a los espectáculos, las estaciones de agua estarán disponibles en cada lugar para los asistentes y el backstage de la tripulación, no se permitirán pitillos de plástico y se pondrá un Billie Eilish Eco-Village en cada espectáculo, proporcionando a los asistentes información y recursos sobre formas de ayudar a combatir el cambio climático y preservar la tierra.

