Algo no cuadra: televidentes tienen esta teoría sobre algunos participantes de Yo me llamo

"A mí no me engañan", dicen algunos en redes. Algo no cuadra: televidentes tienen esta teoría sobre participantes de Yo me llamo.

El programa de imitadores del canal Caracol es preferido por muchos por su componente de humor.

Además de la música, muchos se sientan frente al televisor para ver a quienes desafinan, o simplemente no tienen nada parecido a los cantantes que quieren imitar.

Este componente de risas es parte del éxito del programa. Sin embargo, están quienes no creen que todo sea orgánico.

De hecho, varios televidentes aseguran que el programa le paga a algunos 'extras' para que deliberadamente fallen. ¿En Yo me llamo les pagan para cantar mal?

Televidentes tienen esta teoría sobre participantes de Yo me llamo

¿Será que a esa gente que va a hacer el ridículo a #YoMeLlamo le pagarán algo? Increíble que hagan el oso gratis — Andrés (@Andrh3z) September 26, 2019

Tengo la teoría que a la gente le pagan para ir a hacer el oso en #YoMeLlamo A lo bien, uno no hace eso de gratis. — Pablo (@pablo_s_moreno) September 26, 2019

Mk a esa gente le deben pagar para hacer el oso cierto? #YoMeLlamo Beyonce🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ — Ivonne Gonzalez (@IvonneGonzalez7) September 26, 2019

Se nota mucho la puesta en escena de los osos 🐻 en #YoMeLlamo Muy falso ! — Sergio Barbosa (@sergiobarbosach) September 25, 2019

¿Algo más falso que #YoMeLlamo? Por lo menos enseñenles a actuar bien @CaracolTV Aclaro, yo no veo esa vaina pero se cruzó mientras canales a, no quiero imaginar que sigue 😒 — Geral (@Geral_diaz_a) September 25, 2019

#YoMeLlamo Estoy segura que a esa gente la llevan a hacer el oso jajajajajajajajajajajaj a mi no me engañan jajajaja — Mariana Quintero (@Mariiana3097) September 25, 2019

Algunos, incluso, expresan molestia pues creen que el programa es "muy falso" en este sentido.

Además, otros lamentan que se le quite el cupo a imitadores que sí podrían tener un buen desempeño en el programa por darle espacio a quienes definitivamente no tienen nada en común con el artista que imitan.

Si bien el programa nunca ha admitido esto abiertamente, también llama la atención que se presenten actores.

Así ocurrió en un capítulo reciente, en el que se presentó un famoso actor sin que muchos se percataran.

Por el momento, no hay cómo comprobar que a los participantes que fracasan notoriamente les hayan pagado. Sin embargo, la duda persiste entre los televidentes.

yo cantando con los audífonos puestos// yo cuando me los quito #YoMeLlamo pic.twitter.com/CRZpet4lpO — c 🇨🇴 (@mendestylesxx) September 26, 2019

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar