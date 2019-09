"Ahora es que también le coja rabia a Carolina", comentaron. ¿Celosa? La cara de Amparo Grisales por gesto de Jessi Uribe a Carolina Cruz.

Este martes se estrenó una nueva temporada de Yo me llamo por Caracol.

Y en esta ocasión será Jessi Uribe quien ocupará el lugar de Pipe Bueno como jurado.

Antes del estreno del programa, él junto al resto de los protagonistas del reality, estuvieron de visita en Día a Día.

Y las presentadoras del programa, entre esas Carolina, escogieron un personaje al cual imitar y se presentaron ante los jurados.

Carolina decidió imitar a Paulina Rubio, y en medio de su presentación, Jessi no dudó en mirar los atributos de la presentadora.

Un hecho que, de acuerdo a varias personas, no le gustó mucho a Amparo, quien hizo una expresión de molestia. ¿Usted que piensa?

"La cara de amparo cuando Jessi decidió observar bien el panorama" y "Pero como que a Amparo Grisales no le gustó para nada", fueron algunos comentarios.

A continuación las imágenes que han dado de qué hablar:

La cara de Amparo Grisales por gesto de Jessi Uribe a Carolina Cruz

Sobre esta nueva temporada del programa, Amparo Grisales comentó lo siguiente a Publimetro:

"Me ha tocado tener de compañeros a muchos jurados, todo con esencias diferentes, con unos ha habido química, con otros no ha habido ninguna. Y a veces, como no han estado en toda la evolución del programa, ha sido necesario hacerles caer en cuenta que no es un programa musical, que esto es diferente porque los participantes son empíricos".

