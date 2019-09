Un bochornoso momento que la alejó de la televisión. Televidentes de Yo me llamo le recuerdan a Valerie Domínguez escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Este martes se estrenó una nueva temporada del programa y Valerie ahora hace parte del reality.

Un hecho que no les gustó a varios televidentes, quienes le recordaron todo lo relacionado a Agro Ingreso Seguro, un escándalo por el que se fue del país y se alejó de la pantalla chica colombiana durante un tiempo.

En su momento Valerie Domínguez aseguró que fue engañada por su exnovio para firmar documentos para pedir subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.

A continuación algunos comentarios en Twitter, red en la que el programa se convirtió en tendencia:

Estoy a la expectativa en qué momento sale Raimundo Angulo; ya están Carlos Calero y la reina de Agro Ingreso Seguro #YoMeLlamo — Mzulande🎙️ (@mzulande) September 25, 2019

Valerie Domínguez cantando todo lo que sabe de Agro Ingreso Seguro. #YoMeLlamo #QuéPutosNervios — manuel alejandro (@SigaLaDama) September 25, 2019

#YoMeLlamo vergüenza ver a Agro Ingreso Seguro robando rating. — El Maletas- (@djmaleta) September 25, 2019

Sobre la nueva temporada del programa, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

