¿Jamás se la llevaron tan bien como decían? El desplante de Amparo Grisales a Melina Ramírez antes del estreno de Yo me llamo.

Este martes comenzará una nueva edición del reality de Caracol.

Pero en esta ocasión veremos nuevos rostros: Carlos Calero, Valerie Domínguez y Jessi Uribe.

Carlos se convertirá en el reemplazo de Ernesto Calzadilla.

De otro lado, Valerie será el reemplazo de Melina Ramírez y Jessi en el de Pipe Bueno.

Y Justamente, en conferencia con diferentes medios de comunicación durante el lanzamiento del programa, Amparo Grisales se refirió a estos nuevos ingresos.

Desplante de Amparo Grisales a Melina Ramírez

"Por ejemplo a Ernesto Calzadilla yo lo voy a extrañar mucho, aunque eso no quiere decir que no le dé la bienvenida a Calero y a Valerie, porque me parecen regios y muy profesionales. Extraño a Pipe pero Jessi también es un gran cantante, que es súper talentoso y que guía muy bien a los participantes".

Sin embargo, la actriz y jurado del reality jamás se refirió a Melina, un hecho que muchos catalogaron como un "desplante".

¿Será que la actriz y la presentadora jamás se la llevaron tan bien como aseguraron en su momento?

Yo me llamo es el reemplazo del Desafío que este lunes emitió su último capítulo, dejando como ganador al equipo de los Costeños.

