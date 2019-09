Lo que nadie supo del video de Así soy yo, hasta ahora. ¿Millonario contrato reaviva pelea entre Luisa Fernanda W y familia de Legarda?

Daniela Legarda fue presuntamente atacada en redes sociales por los seguidores de Luisa Fernanda W, luego de que lanzara su nuevo sencillo Supérame ya.

Canción que salió a la par con el tema de Luisa, Así soy yo.

Sin embargo, un detalle no se había conocido de estos videos.

Según dio a conocer Nicolás Arrieta, famoso youtuber, el papá de Daniela le habría confesado que la hermana de Legarda se quedó con un contrato de Samsung, donde también estaba compitiendo la paisa.

La idea es que el video musical de la ganadora tuviera una campaña implícita de la marca.

Los aspectos que se tuvieron en cuenta para seleccionar a la ganadora fue su imagen en redes, y Luisa perdió.

Por eso, Luisa habría enviado a sus seguidores a dejar malas reacciones en el video musical de Daniela.

"Daniela Legarda repite después de mí… No porque mi hermano cantaba bien, significa que yo también", "Nena su música es terrible, qué horror me sangran los oídos", "Ya veo porque prohíben a Luisa Fernanda W mencionar a Legarda, para ustedes sacarle jugo a eso, ¿neta creen que prohibiendo eso ustedes iban a ser mejor que Lu? Ya vieron que no, y no, no cantas",fueron algunos comentarios del video de Daniela.

Nicolás al finalizar el video confesó que Luisa había censurado su contenido, pero fue desbloqueado luego de tres días.

Lo anterior se puede ver en el siguiente video a partir del minuto 8:

¿Millonario contrato reaviva pelea entre Luisa Fernanda W y familia de Legarda?



Cabe mencionar que ni Daniela Legarda ni Luisa Fernanda W se han pronunciado oficialmente frente al tema.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar