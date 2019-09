“Alguien no quiso que yo estuviera en esta temporada y lo logró”, dijo Calzadilla hace un tiempo. Amparo Grisales habla de la polémica salida de Ernesto Calzadilla de Yo me llamo.

A muchos televidentes los tomó por sorpresa la salida de Calzadilla del programa.

Un hecho que también le generó dolor a Amparo, quien confesó que lo extraña.

Lo hizo en una entrevista para el medio Pulzo. Allí dijo lo siguiente:

"Pues mira, yo le doy la bienvenida a mi nueva familia, Calero es un gran profesional, Valerie es amiga mía, juntos lo hacen muy bien, pero yo soy afectos, no de proyecto, porque hay gente que tiene afectos de proyecto que cuando terminan se olvidan de ti, no te vuelven a recibir una llamada. Yo soy de afectos y de apegos, bastantes, y Ernesto empezó Yo me llamo conmigo, entonces confieso que me dio muy duro, confieso que sí extraño su originalidad, pero bueno, uno va adoptando nuevas familias".

Sobre las razones de su salida, Ernesto confesó lo siguiente a Noticias Uno:

“Alguien no quiso que yo estuviera en esta temporada y lo logró”, afirmó entrevista con Noticias Uno.

Y sumó: “No solicitamos nada más que lo que la producción había ofrecido la temporada pasada para este año, un 10 % simplemente, y no había presupuesto, era menor que la temporada pasada. Está bien, yo puedo entender que es un negocio, que no tienes el caché para tu presentador y, bueno, aceptamos eso, nada más”.

