"No busco perfección, quiero dobles que tengan pasión y ganas": Amparo Grisales

Desde hoy los televidentes podrán conectarse con una nueva temporada de Yo me llamo por el canal Caracol. Una temporada que sin duda, sorprenderá a más de uno, y es que tendrá varios rostros nuevos. Carlos Calero y Valerie Domínguez serán los nuevos presentadores del formato, mientras que el artista de música popular, Jessi Uribe, se unirá como jurado junto a César Escola y Amparo Grisales. Todos ellos buscarán al doble perfecto, una tarea nada sencilla a palabras de Amparo. Hablamos con ella, la única que ha estado en todas las temporadas del reality, sobre esta temporada y la evolución que ha tenido el formato.

¿Qué es lo que busca en un aspirante de Yo me llamo?

A mí me gusta que lleguen empíricos y que busquen transformarse en los dobles perfectos en la escuela del reality, algo que muchas veces no comparten los otros jurados.

¿Qué quiere decir con lo anterior?

Me ha tocado tener de compañeros a muchos jurados, todo con esencias diferentes, con unos ha habido química, con otros no ha habido ninguna. Y a veces, como no han estado en toda la evolución del programa, ha sido necesario hacerles caer en cuenta que no es un programa musical, que esto es diferente porque los participantes son empíricos, los sacamos de todas partes de Colombia queriendo ser el doble exacto de su personaje favorito aunque sin mucha preparación, y la escuela de Yo me llamo es para eso, para transformarlos y hacerlos brillar.

Entonces, los nuevos jurados, que a veces son cantantes y estrellas en su género, muchas veces quieren ver en la primera presentación perfección y eso me molesta, porque yo tengo la escencia del programa, y esa tiene que ver con que la perfección se consigue, pero en la escuela del reality.

“Aunque muchos lo vean mal, creo que parte de la escencia del programa tiene que ver con las discrepancias y discusiones que tenemos los jurados”, Amparo Grisales.

¿Cuáles cambios tiene en mente que hayan ocurrido en la escuela de Yo me llamo?

Tuvimos un Nino Bravo que llegó con muchos kilos de más y en la escuela tuvo un cambio radical. También recuerdo a una Shakira que no se movía nada, que los jurados no daban un peso por ella, y ahora la ves subida a un escenario y la ves igualita, con un cuerpazo y unos movimientos increíbles.

¿Cómo le ha ido con los nuevos integrantes del reality?

Muy bien, aunque como lo digo siempre, los desapegos no son fáciles, entonces uno se va acostumbrando. Por ejemplo a Ernesto Calzadilla yo lo voy a extrañar mucho, aunque eso no quiere decir que no le dé la bienvenida a Calero y a Valerie, porque me parecen regios y muy profesionales.

Extraño a Pipe pero Jessi también es un gran cantante, que es súper talentoso y que guia muy bien a los participantes. Pero esto es de irnos amoldando, aunque en un comienzo no es fácil, porque por ejemplo Jessi los quiere perfectos porque estuvo en un programa de participante, y yo lo que disfruto es la evolución, como les decía antes, así que por esas discrepancias, muchas veces nos verán discutiendo, pero eso no quiere decir que llevamos una mala relación.

Haciendo un resumen de todos sus años en el programa, ¿con qué se queda de su paso por Yo me llamo?

Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña. Y es que es imposible no llevarte nada de cada doble y cada artista porque yo soy de esas personas que se estudia a cada personaje, que escucha su música y que ve sus videos para saber exactamente cuáles eran o son sus movimientos, sus expresiones faciales, si pronuncian diferente al finalizar una palabra y hasta su manera de tomar un micrófono.

Pero finalmente siento que este aprendizaje es para todos, porque la gente de mi generación aprende qué es lo que hay ahora, y los nuevos aprenden a escuchar esa música que escuchábamos hace unos años y que es preciosa.

Ante las críticas respecto a su presencia en un programa musical cuando usted es actriz, ¿qué puede decir?

Muchas personas dicen que no debo estar en el programa, pero la verdad es que, para quienes no lo saben, yo primero aprendí la escala musical que a actuar, porque muy pequeña estuve en un conservatorio y aprendí a cantar. Aquí en colombia a los actores no se les da mucho la oportunidad de cantar, así que por eso no me han visto en esa faceta, pero eso no quiere decir que no conozca del tema.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar