Los premios más importantes de la televisión se entregaron hoy, domingo, en el Microsoft Theater de Los Ángeles (EE. UU.). Estos son los ganadores de los Emmys 2019 (lista completa).

Este sería el último combate de series como Game of Thrones ante la Academia de Televisión tras el fin de la misma. GoT, con seguridad, no se irá sin ser recordada, pues podría decir adiós con la mayor cosecha de premios de la historia de la televisión.

Por el momento, estos son los ganadores de los Emmys (lista completa)

Mejor actor de reparto en serie cómica

Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Mejor actriz de reparto en serie cómica

Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Mejor guión de comedia

"Fleabag"

Mejor dirección de serie de comedia

"Fleabag"

Mejor actor de comedia

Bill Hader ("Barry")

Mejor actriz de comedia

Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")

Mejor programa de competencia

"Rupaul"

Mejor actriz de reparto en serie limitada o película

Patricia Arquette ("The Act")

Mejor dirección de serie limitada

Johan Renck ("Chernobyl")

Mejor actor de reparto en serie limitada o película

Ben Whishaw ("A Very English Scandal")

Mejor guión de serie limitada o película

"Chernobyl"

Mejor actor en serie de edición limitada/ película para TV

Jharrel Jerome ("When They See Us")

Mejor película para TV

"Bandersnatch / Black Mirror"

Mejor actriz en serie de edición limitada/ película para TV

Michelle Williams

Mejor serie de edición limitada

"Chernobyl" (HBO)

Mejor guion en un programa de variedades

Last Week Tonight with John Oliver

Mejor programa de sketches

"Saturday Night Live" (NBC)

Mejor dirección de un programa de variedades

Don Roy King – Saturday Night Live

Mejor actor de reparto en serie dramática

Peter Dinklage ("Game Of Thrones")

Mejor guion para serie dramática

Jesse Armstrong – Succession

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Julia Garner – Ozark

