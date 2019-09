(FOTO) ¿Lo recuerda? El impresionante cambio físico de exparticipante de MasterChef.

View this post on Instagram

Jueves #tbt 🤗💯🤙🤙🤙🤙🕉💥🔛 Hoy les muestro al Leo cocinero de hace trece años con unos kilos de más nunca fue sobrepeso. Esta foto va dirigida a todas aquellas personas que en este momento pasan por un proceso similar y no saben que hacer con ese exceso de kilos en su cuerpo y entonces buscan soluciones 《mágicas》tales como, dietas estúpidas, fármacos para bajar peso, productos reductores de grasa y cirugías que no necesitan, abonado todo esto por la cantidad de mala información que existe en las redes sociales respecto a este tema donde nos muestra imágenes de cuerpos ó 《disfraces》 pérfectos como yo los llamo, sin ser esto cierto. Banda, la verdad es que no hay fórmulas mágicas, ni trucos, ni dietas milagrosas, nada de esto funcionará si no empezamos a conocer nuestro cuerpo desde adentro, a saber como funciona, respetarlo, cuidarlo y nutrirlo de una manera adecuada, asi iniciamos una relación sublime con nuestro organismo mas amigable con el traje de batalla que llamamos cuerpo físico. Asi que si quieres verte bien externamente, lo primero que debes hacer es sentirte bien interiormente, cuando asi lo haces, la disciplina, los buenos hábitos,la sana alimentación y el ejercicio empiezan a llegar de forma amorosa como un reflejo del respeto que te proporcionas a tí mismo. Asi son estos procesos de vida,aceptación y disciplina para tí, para tu bienestar, para tu familia y para una vida más natural y feliz. #tbt2003 #tbt🔙 #tbt2016 #fat #fatvsfit #despertardeconciencia #alimentacionsaludable #salud #bienestar #salud #wellness